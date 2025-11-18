日本代表は18日、国立競技場で行われるキリンチャレンジカップでボリビア代表と対戦する。午後7時15分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、MF遠藤航、DF板倉滉らが先発に復帰。MF久保建英、MF南野拓実、DF谷口彰悟、GK早川友基が今シリーズ2試合連続での先発出場となった。14日のガーナ戦(◯2-0)からは7人を変更。GKは引き続き早川が務め、3バックは左からDF瀬古歩夢、谷口、板倉が並ぶ。ダブルボランチは遠