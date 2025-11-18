全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、横浜・桜木町の立ち飲み酒場『酒蔵石松』です。ガッツ石松でなくともおもわずOK牧場！地下街の通路にテーブルがいい感じでハミ出した店のルックスに「オッ、いい感じ！」と思わず吸いよせられる立ち飲み酒場。魚介メニューが充実し、その日のオススメが手書きされたホワイトボードから選べば、おのずと旨い肴で酒が呑めることになっている。