愛用する腕時計を手がかりに"人生の時"を語ってもらうインタビュー連載『夢を刻む、芸人の時計』。テレビでおなじみのあの芸人は、どんな若手時代を過ごし、ブレイクの瞬間を迎え、どうやって未来を刻んでいくのだろうか? そのストーリーに迫る。本稿で話を聞いたのは、ジャングルポケットの太田博久さん。愛知県豊田市出身、柔道一筋で大学まで進学し、就職内定を辞退してNSC東京校へ。その後、ジャングルポケットを結成した。○