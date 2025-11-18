お笑い芸人・コント作家の上田航平（40）が18日、自身のXを更新し、英検準1級合格を明らかにした。【画像】元ゾフィー上田航平が英検準1級に合格…合格証明書「合格した」とつづり、英検準1級の合格証明書を示した。上田は慶応大学出身で、塾講師経験もある。サイトウナオキ（現ヘベレケ齋藤）とお笑いコンビ・ゾフィーを結成し、『キングオブコント』2017年・19年でファイナルに進出。23年11月にコンビを解散した。妻は、元