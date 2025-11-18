2025年12月17日に発売されるSEX MACHINEGUNSニューアルバム『HEAVY METAL COMMANDER』のジャケット写真が公開となったジャケット制作は、2023年4月にリリースされた前作『地獄の暴走列車』と同様、SHINGO☆（B, Cho）がアートディレクションを担当している。アルバムタイトル『HEAVY METAL COMMANDER』はANCHANGそのものであり、ANCHANGといえば高校時代に作ったランダムスターを改造したアンチャンスター…「髑髏よしえ」であろう