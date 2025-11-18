まもなく二十四節季のひとつ、小雪。山形地方気象台は、きょう初雪を観測したと発表しました。 【写真を見る】雪景色を楽しむ大勢の観光客の姿も！ 山形地方気象台が初雪の観測を発表（山形） 山形市の蔵王温泉では、雪景色を楽しむ大勢の観光客の姿が見られました。 きょうの県内は、冬型の気圧配置が強まり山沿いを中心に雪が降りました。 山形地方気象台は、きょう午後に初雪を観測したと発表しました。平年よりも２日遅く