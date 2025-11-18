東南アジアのラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。愛子さまにとって初めての海外公務で、きょうは国家主席への表敬訪問などにのぞまれました。きのう、ラオスの首都・ビエンチャンに到着された愛子さま。早速、両手をあわせる“ラオス式”の挨拶を交わされました。今年は日本とラオスの外交関係樹立70周年。愛子さまはラオス政府から招待を受け、初めてとなる海外公務にのぞまれています。記者「いよいよ愛子さまの国