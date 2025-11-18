日本への渡航自粛の呼びかけで、中国国内の旅行代理店にどんな影響を与えているのでしょうか。上海市内にある旅行代理店。中国政府が14日に呼びかけた日本への渡航自粛の影響は出ているのでしょうか。旅行代理店「キャンセルは非常に少ない。週末は少しだけ増えているけど、ほぼ影響はないです」この会社では日本行きの旅行や出張の扱いで、年間日本円で3億円ほどの売上があるということですが、主にビジネス客をターゲットにして