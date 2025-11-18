使いやすく乗りやすく、スポーティな乗り味もあった初代Dioヤマハ・パッソル（1977年）が火付け役となり、1980年代前半は、各社から実に多くの原付スクーターが登場しました。ホンダはタクト（1980年）をヒットさせますが、各社とも続々とパワーアップさせた原付スクーターを登場させ、やがて姿を消す格好になります。 【族車からママさんモデルまで!?】これがホンダ「ディオ」の派生モデルたちだ！（19枚）1980年代後半になる