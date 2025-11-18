嘘の決算報告書を提出し、銀行から融資金およそ1億4000万円をだまし取ったとして逮捕された、千葉市の中古車販売業者の経理担当の女性（50代）について、千葉地検はきょう付で不起訴処分としました。不起訴理由について千葉地検は、「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。