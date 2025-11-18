きょう午後2時半ごろ、JR水戸駅近くの交差点で横断歩道をわたっていた3歳ぐらいの子どもが乗用車にはねられる事故がありました。子どもは病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。きょう午後2時20分ごろ、水戸市大工町の交差点で「乗用車と歩行者の事故があった」と119番通報がありました。警察によりますと、横断歩道を歩いてわたっていた3歳ぐらいの子どもが左折してきた乗用車にはねられ、意識不明の重体です。警察は乗用