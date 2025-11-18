2026年1月スタートのアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）より、スケバン集団「御女組（おめぐみ）」のリーダー・天野邪子（あまの・じゃこ）のビジュアルが解禁。邪子の声をM・A・Oが演じることも発表された。【写真】『ハイスクール！奇面組』「御女組」メンバーキャラクタービジュアル本作は、1980年に「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて『3年奇面組』として連載が始まり、作中でのキャラク