政府税制調査会の総会であいさつする高市首相＝18日午後、首相官邸高市早苗首相は18日、官邸で開催された政府税制調査会（首相の諮問機関）の総会に出席し、法人税を優遇する租税特別措置の効果について検証を要請した。租税特別措置の見直しは、ガソリン税に上乗せされる暫定税率廃止の代替財源として浮上している。政府税調の総会が開かれるのは高市政権発足後は初めて。首相は「データに基づく政策効果の検証が大切で、不断