１８日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では「それが知りたかった！」のコーナーで政府が進める、おこめ券の配布について特集した。この日の番組では、おこめ券配布を主導する鈴木憲和農相の主張するメリット「高いコメが安く手に入り、コメの消費喚起につながる」とデメリット「事務経費が必要で一時的なものでコメの価格を下げることにつながらず、対症療法ではという見方もある」を紹介。