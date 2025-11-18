◇国際親善試合日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。同国とは過去２勝１分けとしており、４度目の対戦となる。１０月１４日のブラジル戦（３〇２、味スタ）、１４日のガーナ戦（２〇０、豊田ス）と連勝中。年内最終戦となるこの試合も勝利し、３連勝で締めくくる。前日会見では、森保一監督は「いくつかのポジションで変更したい」と