ºòÇ¯£³·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤òÂà¼Ò¤·¤¿Ê¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Â©»Ò¤È½©¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡££±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö½©¤ò½¸¤á¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡Ø¡È¤¤¤Á¤ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤ÈÆÀ°Õ¤²¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶ä°É¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤Ï¡¢¤Ñ¤¡¤Ã¤È¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿½¸¤á¤Æ¡Ä¡£²«¶â¿§¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½©À²¤ì¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤À°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ä°ÉÊÂÌÚ¤òÇØ·Ê¤ËÂ©»Ò¤òÊú¤Ã