ブラジルの日刊紙「オ・ジア」電子版が１７日、バルセロナがライアン（１９、バスコダガマ）に移籍金４０００万ユーロ（約７２億円）のオファーを出したと報じた。ライアンは身長１８５センチと大柄で、屈強でありながらスピード、テクニック、決定力を備えたアタッカー。主に右ウイングとしてプレーするが、ＣＦもこなせる。Ｕ―２０ブラジル代表で、今年のブラジルリーグで３０試合に出場して１２得点を記録。多くの欧州ビッグ