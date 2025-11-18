国内フリーエージェント（ＦＡ）権利を行使したソフトバンク・東浜巨投手が１８日、獲得に興味を示す複数の球団から代理人に接触があったことを明かした。福岡県飯塚市内での球団納会ゴルフに出席。「（代理人からは）いくつか（打診は）あるという風には聞いているんですけど、細かい話ははまだです。本当にどうなるか分からないので、しっかり落ち着いてという感じです」と現状を説明した。東浜は沖縄尚学から亜大に進み、１