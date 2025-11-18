ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2025年冬のスペシャルイベント“ユニバーサル・クリスマス・ジョイ”、新作ナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト〜クリスマス・セレブレーション〜」を公演！「ハローキティ」や「スヌーピー」、「セサミストリート」の仲間たちといったパークの人気キャラクターが勢ぞろいする、心温まるクリスマス・パーティがテーマです。お馴染みのクリスマスソングにのせて、光と音楽、そしてパイ