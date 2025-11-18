俳優のマイルズ・テラーが２０１５年の主演作「ファンタスティック・フォー」の失敗は、「１人が台無しにした」からだと話している。映画「トップガンマーヴェリック」などで人気のマイルズは、２０１５年の同スーパーヒーロー映画でリード・リチャーズ／Ｍｒ．ファンタスティック役を演じていたが、１億２０００万ドル（約１８６億円）の予算に対して興行成績は１億６