愛媛県最大の信用金庫である愛媛信用金庫が同社HPで18日、「昨日（11月17日）の一部報道について」と題するリリースを発表した。リリースでは、「2025年9月期決算は、約130億円の赤字」となることを明かし、赤字の要因は「評価損が拡大した国債や地方債を売却するなどポートフォリオの見直し」と説明している。「週刊文春 電子版」では本件をいち早く報じていた。記事より一部を抜粋して公開する。愛媛信用金庫が、2025年9月期