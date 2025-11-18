１３日、蘇州市相城区陽澄湖の「美人腿半島」の風景。（ドローンから、蘇州＝新華社記者／季春鵬）【新華社蘇州11月18日】中国江蘇省蘇州市相城区の陽澄湖に位置する通称「美人腿半島」は初冬を迎え、白いしっくい壁と黒瓦からなる伝統的な民家が、田んぼや湖水と調和し、水郷の美しい景観を描き出している。１３日、夕暮れ時の陽澄湖。（ドローンから、蘇州＝新華社記者／季春鵬）１３日、蘇州市相城区陽澄湖の「美人腿半島」の