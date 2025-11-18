ボートレース津のルーキーシリーズ第21戦「スカパー！・JLC杯争奪戦」は初日を終えた。初日の連勝者はドリーム勝者の石本、そして為本、宮脇遼太（27＝福岡）の3選手。石本、為本は1枠を使ってのものだが、宮脇は2＆4枠でともに差し切った。「乗りやすかったけど、押しているかといえばそうでもない。悪くはないのですが、いい人はいますね。でも、初日は展開が良かったし流れが良かったです」と足より展開を強調した。2日