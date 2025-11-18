サッカー日本代表（世界ランキング１９位）は１８日夜、国立競技場でボリビア代表（同７６位）と国際親善試合を戦う。スタメンが発表され、遠藤航（リバプール）、板倉滉（アヤックス）らが名を連ねた。（デジタル編集部）１４日のガーナ戦からは７人が変更され、堂安律（フランクフルト）や佐野海舟（マインツ）らが外れた。キャプテンマークは遠藤が巻く。この試合は、森保監督にとって、日本代表監督として史上初めて国際