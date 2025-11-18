〈《“公選法違反疑惑”に新展開》斎藤元彦知事が「利害誘導罪」で追加告発されていた！〉から続く昨年11月の兵庫県知事選で選挙運動の報酬を支払ったとして、公選法違反（買収）の疑いなどで刑事告発された、斎藤元彦知事（48）とPR会社「merchu（メルチュ）」社長の折田楓氏（33）について、神戸地検は11月12日、嫌疑不十分で不起訴処分とした。【画像】斎藤知事とPR会社社長の折田楓氏の“密着ショット”捜査関係者が語る。