しょうゆとバターの香りが食欲をそそる「焼きホタテ」や、濃厚な甘みが特徴の「ホタテの刺し身」。生でも焼いてもおいしいホタテに今、問題が生じています。それはホタテの“サイズ”です。根室食堂 尾山台店・平山徳治店長：今年は本当に殻も小さいですし、中身も水っぽいところもあったりして、身も小さいんですよね。それでいて値段は高い。この店では、各地のホタテを食べ比べてもらうため、北海道の宗谷産と標津産を仕入れ。1