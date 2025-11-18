上空に今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、18日の石川県内は12月並みの寒さとなったところもありました。標高が高い地域では、19日にかけて雪が降る見込みで、今シーズン初めて積雪となる所があるでしょう。車の運転など注意してください。記者リポート「強い雨とあられが降っていて、道路では車が水しぶきをあげながら走行しています」冬型の気圧配置と上空の寒気の影響で、県内は大気の状態が不安定になり、金沢市内では朝、手