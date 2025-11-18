JTB（ジェイティービー）は、「JTBブラックフライデー」を11月18日から12月2日まで開催する。国内・海外宿泊で特別価格を設定するほか、国内ツアーで5,000円、海外ツアー「ルックJTBMySTYLE」や海外航空券＋ホテルで最大2万円、国内・海外ウエディングで最大5万円を割り引く。さらに、最大5万ポイントが抽選で1,540名に当たるほか、29歳以下限定で55組に半額となるモニターツアー、SNSキャンペーンなども実施する。公式ウェブサイ