俳優の柴咲コウとSUPER EIGHTの横山裕が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加した。この日は互いを街中でみかけた経験のある2人がプライベートでの様子を暴露しあった。【写真】エモい！横山裕が“元ジュニア”浅香航大と再会まずは横山が柴咲について「俺も見たことある。表参道で。あの眼光はそうです」と先制攻撃で確信すると柴咲は「違う人だって！」と否定。