「PAS Carigo」（ソリッドグレー）ヤマハ発動機は、様々な用途に合わせたカスタムが可能な20型電動アシスト自転車の新モデル「PAS Carigo（パス キャリゴー）」を、来年3月27日に発売する。「PAS Carigo」は、まとめ買いした日用品や、園芸・農業用品など“重いもの”を載せて移動したい人、ペットや子どもなどと外出したい人をターゲットに開発したマルチパーパスな小径モデル。幅広いアクセサリーラインナップの中から、使用用途