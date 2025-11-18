机上ラック「MR−71W／72W」サンワサプライは、モニター上のデッドスペースを有効活用し、デスク周りをすっきりと整理整頓できる机上ラック「MR−71W（幅650mm）」「MR−72W（幅800mm）」を発売した。散らかりがちなデスク周りの小物を棚上に置けるので、整理整頓と視認性が向上する。ガタつきを防止するアジャスター仕様になっている。同品は、デスクの上の小物やプリンターなどの機器を置くことで、デスクを広く使える。よく使う