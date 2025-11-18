キリンチャレンジカップ2025会場：国立競技場（東京都）／11月18日（火）19時15分キックオフキリンチャレンジカップ2025のボリビア代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。今年6月をもって閉幕したFIFAワールドカップ26アジア最終予選において、日本代表はグループCを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。以降、7月には国内組のみの編成で東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会を戦