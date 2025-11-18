森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦。この試合に先立ち、スターティングメンバ―が発表された。２−０で快勝した14日のガーナ戦から中３日。FIFAランキングは日本の19位に対してボリビアは76位となっている。順位では日本が格上だが、強豪がひしめく北中米ワールドカップ南米予選で７位に滑り込み、大陸間プレーオフへの出場権を獲得したあなどれない相手。森保ジャパンは