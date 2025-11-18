プロ野球・広島は18日、2025年ドラフト会議で3巡目指名した勝田成選手(近畿大)と、仮契約に合意したことを発表しました。勝田選手は侍ジャパン大学代表に選出された経験をもつ内野手。守備範囲の広さや、広角に打ち分けられる巧みなバットコントロール、また俊足を生かした走塁も魅力です。今回の発表に合わせ、勝田選手も球団を通じてコメント。「仮契約を終えて、やっとカープの一員になれたと思っています。自分は守備がアピー