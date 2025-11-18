男女混合グループALLDAY PROJECTの最年少メンバー・ヨンソが、圧倒的なオーラで魅了した。【写真】ALLDAY PROJECT、“男女混合グループ”ならではの胸キュン距離感ヨンソは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ALLDAY PROJECTの新シングル『ONE MORETIME』の撮影現場で撮られたオフショットだ。高層ビルの夜景を背に、洗練された雰囲気をまとったヨンソの姿が収められている。写真の中の