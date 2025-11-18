11月19日(水)21:00LIVEスタート予定J2番記者さんが『J2の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・佐藤拓也さん「デイリーホーリーホック」・藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」上記サイトの2人が集合し『運命のJ2頂上対決・徹底プレビュー』などについて語るLIVE配信を行います。