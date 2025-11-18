サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードの本拠地サンティアゴ・ベルナベウで１６日に行われたアメリカンフットボール（ＮＦＬ）マイアミ・ドルフィンズとワシントン・コマンダースの試合で約１５０００万ユーロ（約２６９億７０００万円）の経済効果があったという。スペインのスポーツ紙アスが伝えている。報道によると、これまでにヨーロッパで行われた２カ所での試合、ミュンヘン（２０２２年）とロンドン（２０２