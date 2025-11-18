日産「新型“SUV風”コンパクトカー」に注目！2025年10月29日から同11月9日にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、日産は新型「マイクラ」を国内初公開しました。マイクラは、かつて日本でも販売されていたコンパクトカー「マーチ」の欧州における呼び名として知られていますが、今回出展された新型マイクラは2025年5月に世界初公開を果たしたものであり、かつてのマーチと直接的な関係はありません。