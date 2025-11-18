マッチングアプリで知り合った女性に投資を勧められ、にかほ市に住む50代の男性が暗号資産500万円相当をだまし取られました。また秋田市に住む100歳を超える女性は、玄関先に現金約450万円を置いて何者かに持ち去られました。 ■「私が手伝う」と投資に誘われ… 由利本荘警察署の調べによりますと、にかほ市に住む50代の男性は先月中旬、マッチングアプリで知り合った女性と、無料通話アプリ LINEでやりとりを始めました。すると