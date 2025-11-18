九州北部では18日、今シーズン一番の寒気が流れ込みました。海の近くでは、寒さを吹き飛ばそうと体を動かす人たちがいました。 福岡市早良区のシーサイドももち海浜公園で18日に開かれたのは、国内初開催となる「砂山走（さざんそう）」のイベントです。 「砂山走」とは、砂浜を全力で走ってゴールを目指し、様々な障害物をクリアしていくレースです。事前に申し込んだおよそ100人が参加しました。