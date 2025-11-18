◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）が、連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）を押し出し、金星を挙げた。初顔の一番で、立ち合いで押し勝ち、左を差しながら一気に走った。「うれしいです」熊本出身の義ノ富士は、ご当所場所での殊勲の星に表情を崩した。前日は同じ横綱・豊昇龍（立浪）に、後ろ向きになったところを土俵にたたきつけられる屈辱を味わった。その悔しさ