モデルでタレントのマギーがコーデショットを披露し、注目を集めている。１８日までにインスタグラムで「マカオ夜は涼しくてネオンぴかぴかで綺麗だった〜〜メインエリアは車でしか通らなかったけど」とつづると、コーデショットを公開。ジャケットに、美脚があらわになった透け感あふれるチュールミニスカート、ブーツをあわせたオールブラックコーデになっている。この投稿にファンからは「黒コーデもカッコいいです」「