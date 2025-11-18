◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準々決勝立命大―法大（２２日・神戸ユニバー記念競技場）立命大（関西２位）は１８日、法大（関東３位）戦へ向け、滋賀・草津市内で会見と公開練習を行った。４５―３５で制した昨季甲子園ボウルと同カード。エースＲＢの蓑部雄望（みのべ・たけみ、３年）＝佼成学園＝は「１００ヤード以上走って、３つタッチダウンを取りたい」と大活躍を誓い、返り討ちを見据えた。リーグ優勝