愛知県豊田市が、豊田スタジアムで開催された日本代表戦の使用料を、余分に徴収していたことがわかりました。豊田市は18日、2003年から今年6月までに豊田スタジアムで開催された、サッカーとラグビーの日本代表戦など8試合で、競技場や駐車場の使用料あわせて2250万円余りを余分に徴収していたと発表しました。日本サッカー協会をはじめ、競技振興などを目的とする公益財団法人に対して、誤って営利目的の