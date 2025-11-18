16日、鹿角市の田んぼで倒れていた女性の死因が低体温症だったことがわかりました。県と警察はクマによる被害ではないと判断しています。女性の遺体が見つかったのは鹿角市花輪の田んぼです。頭と顔、手の甲に動物にひっかかれたりかまれたりしたような傷が複数あり、警察はクマに襲われた可能性もあるとみて、女性の身元や死因などを調べていました。鹿角警察署によりますと18日の司法解剖の結果、死亡したのは近くに住む70代の女