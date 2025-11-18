2028年の春に高知県で開催される第78回全国植樹祭の会場が高知県立春野総合運動公園に決まりました。■西森 高知県副知事「天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、両陛下によるお手植えお手蒔き等の行事の行われる式典会場を高知県立春野総合運動公園体育館に決定いたしました」11月18日、高知県庁で西森副知事と公益社団法人 国土緑化推進機構の沖副理事長が共同で記者会見を開き、全国植樹祭の式典を春野総合運動公園体育館で行うと発表