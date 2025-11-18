俳優の柴咲コウが18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアムイベントに参加した。この日は川口春奈、横山裕、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美らメインキャストが華やかに集結した。【写真】膝ちらり！ブラック×ピンクの派手コーデで登場した柴咲コウ印象が大きく変わった人として柴咲を挙げた鈴木浩