初雪が観測された18日も、県内ではクマの目撃情報が相次いで寄せられています。県は、クマ対策の費用などを盛り込んだ補正予算案を県議会に内示しました。負担が大きくなっている猟友会には、捕獲したクマ1頭あたり7,000円の慰労金を支払う方針です。鈴木知事「今年はブナの実の大凶作により、飢えたクマが人の生活圏の真っただ中まで出没をし、被害が急増しているという、緊迫した危機的事態となっております」県が内示した補正予