クマの出没が相次ぎ、人的被害も過去最悪となる中、過去17年間、人的被害が出ていないという北海道・岩見沢市。そこでクマの捕獲にあたるのは、25年前にクマに襲われ、左目の視力を失ったという原田勝男さん（85）。今年すでに19頭のクマを捕獲したという原田さんに話を聞いた。岩手・岩泉町ではライフル銃駆除チーム初出動雪が降り続く岩手・岩泉町。18日、住宅街にある柿の木の上には2頭のクマが居座っていた。現場には、ライフ