◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）人気業師で西前頭3枚目の宇良（33＝木瀬部屋）は小結・隆の勝（31＝常盤山部屋）をすくい投げで破り、5勝5敗とした。立ち合いでもぐり込み、左を深く差すと、そのまますくって勝負を決めた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元小結でタレントの臥牙丸は「当たってから体をずらした。左肩で当たるような感じ。いろいろ考えて相撲を取っている」と“技あり”の内容